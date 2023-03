Previsão de tempo quente e com pancadas de chuvas nesta quinta-feira em Três Lagoas

Mesmo com a chuva que caiu na madrugada, a quinta-feira (30), será de tempo aberto e muito calor, e tem previsão de chuva à tarde, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia segue com sol e temperaturas elevadas devido a combinação de calor e disponibilidade de umidade, não estão descartadas a possibilidade de pancada de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.