Previsão do tempo alerta para baixa umidade do ar em Três Lagoas

A previsão do tempo para quarta-feira (9), é de alerta para baixa umidade relativa do ar, no terceiro dia consecutivo a umidade registra valores de 15%, ou seja, clima de deserto. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é de continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação nebulosidade, não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Este cenário se deve a um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens de chuva.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, a máxima pode chegar 34°C.