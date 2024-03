Previsão do tempo indica a sexta-feira de tempo instável em Três Lagoas

Nova onda de calor deve chegar neste final de semana elevando as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Essa onda de calor deve elevar 5°C acima da média, a boa noticia é que este calorão deve ser a última do verão, é o que prevê os meteorologistas.

Mas antes deste calorão, a previsão do tempo indica tempo instável para Três Lagoas. A sexta-feira (8), será de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva durante à tarde e à noite. Eventuais tempestades acompanhadas de raios e rajadas de evento podem ocorrer em locais isolados.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido a instabilidades atmosféricas, tendo a combinação de calor e umidade, aliado a aproximação e avanço de uma frente fria.

Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.