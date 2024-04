Previsão do tempo indica chuva passageira em Três Lagoas

A sexta-feira (12), será marcada por mudanças climáticas em todo o Mato Grosso do Sul, devido atuação de uma frente fria que atua sob o Estado.

Em Três Lagoas, o dia será de sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica firme.

De acordo com boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o final de semana será de muita chuva. Essas instabilidades atmosféricas serão influenciadas pela atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai.

Tal situação, combinada com o calor e a umidade característicos da região, contribuem na formação do mau tempo. Além disso, o deslocamento de cavados e uma frente fria oceânica contribuirão para a formação de nuvens e precipitações em todo o Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.