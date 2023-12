Para esta sexta-feira (15), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta tempo estável na região Leste de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade durante o dia.

As temperaturas são altas devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis. Em Três Lagoas, a mínima é de 25 e, a máxima, de 39°C.