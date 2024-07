Quinta-feira (4), de sol, temperaturas em elevação e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Com o tempo estável o alerta é para os baixos valores de umidade relativa do ar, que deve ficar entre 15 e 30%.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o afastamento da massa de ar fria e seca gera elevação gradativa nas temperaturas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.