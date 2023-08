Previsão para sexta-feira será de céu ensolarado e possibilidade de chuva

Nesta sexta-feira (25), o clima continuará com condições secas e temperaturas elevadas ao longo do dia em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O céu estará predominantemente ensolarado, com variação de nebulosidade, embora não se possa descartar a possibilidade de chuvas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 22°C, enquanto a máxima atingirá os 35°C. A umidade relativa do ar está estimada entre 30% e 10% em todo o estado.

Em Anaurilândia, a temperatura vai de 22°C a 34°C; em Paranaíba, varia de 22°C a 35°C; Aparecida do Taboado registra mínima de 23°C e máxima de 35°C; Inocência terá mínima de 22°C e máxima de 34°C; por fim, Água Clara apresenta mínima de 19°C e máxima de 35°C.