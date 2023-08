Previsão para sexta-feira será de sol e de calorão

Nesta sexta-feira (18), em Três Lagoas, o clima é quente e o céu ensolarado, mas com possibilidade de chuvas fracas e moderadas durante o fim de semana.

Essas mudanças climáticas são resultado da chegada de uma frente fria, juntamente com o calor e umidade intensos. Além disso, a movimentação de cavados e a influência de uma área de baixa pressão no Paraguai também contribuem para essas condições climáticas.

As temperaturas em Três Lagoas iniciam em torno de 20°C pela manhã e podem subir para cerca de 33°C durante o dia. A umidade relativa do ar permanecerá moderada, variando entre 40% e 10% em toda a região Leste de Mato Grosso do Sul.

Outras cidades da região também apresentam variações nas temperaturas. Anaurilândia registra mínima de 19°C e máxima de 34°C, enquanto em Paranaíba, a temperatura oscila entre 19°C e 34°C. Em Ponta Porã, os valores ficam entre 17°C e 31°C. Aparecida do Taboado marca mínima de 20°C e máxima de 33°C, enquanto Inocência registra mínima de 19°C e máxima de 33°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima chega a 33°C.