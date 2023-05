PRF apreende 1,3 tonelada de maconha que seria entregue em Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.368 Kg de maconha, na manhã desta quarta-feira (10), em Água Clara.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando avistaram uma caminhonete Chevrolet/S10. A equipe realizou a abordagem do veículo e logo visualizou que todo o interior do automóvel estava lotado com tabletes de maconha.

Questionado, o condutor disse ter recebido a caminhonete carregada em Ponta Porã e a levaria até Três Lagoas. Pelo serviço, declarou que receberia R$ 5.000,00.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara.