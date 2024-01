PRF apreende 5,3mil cigarros eletrônicos em Pálio durante fiscalização na BR-158

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5,3mil, cigarros eletrônicos que estariam em um Fiat Pálio, na manhã desta quarta-feira (24), na rodovia BR-158, com destino à Três Lagoas.

No início da manhã desta quarta-feira, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina na rodovia federal que liga, Três Lagoas ao município de Brasilândia, quando avistaram um veículo Fiat Pálio, de cor branca, em alta velocidade. Foi realizada a abordagem do veículo.

Logo no inicio da abordagem, o motorista do carro teria confessado, estar transportando 5,3 mil cigarros eletrônicos. Segundo o suspeito, a carga teria sido coletada na cidade de Nova Alvorada do Sul (MS), distante 353km de Três Lagoas e que a carga seria deixada em um deposito da cidade de Três Lagoas.

O condutor do carro que não teve a identidade divulgada, foi levado para à Delegacia de Polícia Federal, onde recebeu voz de prisão e o material apreendido foi entregue, para ser periciado e levado para à Receita Federal, na cidade de Campo Grande (MS).