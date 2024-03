PRF apreende fuzis e pistolas que tinham como destino o Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um arsenal que era levado por uma mulher em um carro, e que tentava usar o filho de 4 anos, para não chamar atenção dos policiais na sexta-feira (22), na rodovia BR-267, na região de Bataguassu (MS).



Polícias rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo e realizaram a checagem dos documentos do carro, que haviam como integrantes a mulher e o filho de 4 anos.

Com a documentação não havia nada de errado e foi procedido pela conferência dos itens de segurança do veículo, como triângulo de sinalização, estepe, macaco-prego e extintor. Durante essa checagem foi avistado uma peça prática do forro do porta-malas solta e dentro algo enrolado em uma meia e fitas.

Ao chegar o que se tratava os policiais rodoviários federais encontraram 4 carregadores de fuzil e foram averiguar se haveria algo mais escondido, onde foram achados 4 fuzis, 10 pistolas, uma espingarda e diversos carregadores de pistolas e fuzis.



Questionada sobre o armamento, a mulher teria respondido que o armamento teria como destino o estado do Rio de Janeiro e que teria sido contratada para dirigir o carro do Paraguai, até aquele estado.



A suspeita foi levada para à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas (MS), onde foi autuada em flagrante por tráfico de armas de fogo e o Conselho Tutelar chamado, para conduzir a criança até um abrigo municipal, onde ficará até que algum familiar responsável pela guarda, seja localizado e compareça a vara da Infância e Juventude, para requerer a guarda da criança.