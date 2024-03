PRF apreende mais de 10kg em drogas transportados em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de uma pessoa, durante fiscalização a um ônibus interestadual, na segunda-feira (25), na rodovia BR-262, em Água Clara.

Agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina na rodovia, quando abordaram um ônibus que fazia a linha Cuiabá (MT) até São Paulo (SP). Durante checagem aos passageiros do veículo, um dos abordados teria passado a ficar nervoso com as perguntas dos policiais, levantando suspeitas.

Foi pedido a bagagem do passageiro, mediante o número do cupom de embarque e, durante a revista, os policiais encontraram três porções de skank. O homem confessou que havia mais drogas com ele e entregou aos policiais outra mala com vários tabletes de maconha.

A PRF apreendeu 10kg de maconha e 1,5kg de Skank. O suspeito confessou aos policiais que teria pego a mala em Campo Grande, e que, a droga seria levada para São Paulo (SP). O suspeito foi autuado e levado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.