PRF aprende mais de uma tonelada de maconha na BR-262

No primeiro trimestre de 2023, 21 pessoas foram presas por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, no trecho entre Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo.

A BR-262 atravessa Mato Grosso do Sul, faz ligação com São Paulo e outros estados. Essa característica dá à BR -262 uma grande importância econômica, mas é também uma importante rota para o tráfico de drogas.

Somente no primeiro trimestre deste ano, no trecho entre Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, a Polícia Rodoviária Federal fez grandes apreensões de drogas. Somente de maconha, foram mais de uma tonelada da droga apreendida, segundo o inspetor chefe da delegacia da PRF, em Três Lagoas, José Torres.

E os traficantes usam métodos cada vez mais sofisticados e audaciosos para transportar drogas, mas os policiais estão sempre atentos a esses novos métodos.

No início deste mês, por exemplo, a polícia conseguir encontrar 450 tabletes de cocaína no cavalo trator e no semirreboque de um caminhão. Na mesma semana, a PF apreendeu 37 kg de cocaína escondidos no tanque de combustível de um caminhão. Os traficantes usam esse método na tentativa de disfarçar o cheiro da droga, já que os policiais usam cães farejadores durante as abordagens.

Confira abaixo a reportagem sobre o assunto: