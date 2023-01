PRF confirma duas mortes em explosão de carretas na BR-158

Duas pessoas morreram em um trágico acidente envolvendo carretas, na BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia, na tarde desta quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são dois motoristas, que faleceram no local do acidente.

Vítima foi identificado pelas equipes de segurança que estão no local.

A informação confirmada pela PRF é a de que houve uma colisão frontal entre três veículos, no momento em que trafegavam em uma ponte sobre o Rio Verde, na entrada de Brasilândia. Inicialmente, a informação era sobre dois veículos.

Com o impacto, dois caminhões e a carreta pegaram fogo. Os motoristas morreram carbonizados. O terceiro condutor sobreviveu ao acidente.

De acordo com a PRF, um caminhão caçamba estaria em alta velocidade e invadiu a pista contrária, sentido Brasilândia. Primeiro, o motorista atingiu a cabine de um caminhão de mudança, que seguia na pista. Em seguida, bateu de frente com a carreta carregada de madeira.

Uma das vítimas identificada é o motorista da carreta, Samuel Pereira Fernandes. De acordo com testemunhas, ele mora em Três Lagoas. O motorista do caminhão caçamba, que também morreu no local, ainda não foi identificado. Já o condutor do caminhão de mudança sofreu escoriações leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estão no trecho do acidente, que está interditado. Forças de segurança do município de Brasilândia também prestam auxílio. Chove forte na região, o que dificulta a retirada dos veículos da pista.