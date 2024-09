PRF de Três Lagoas apreende quase 2 toneladas de maconha escondidas em carga de amido de milho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.917 kg de maconha na manhã de sábado (28), em Três Lagoas. A droga estava escondida entre uma carga de amido de milho.

Os policiais realizavam uma operação na BR-158 quando abordaram um caminhão com placas de Navegantes (SC). O motorista, que estava acompanhado por uma mulher no banco do passageiro, afirmou que transportava amido de milho de Marechal Cândido Rondon (PR) para Silvianópolis (MG). Ao estranharem o trajeto feito pelo condutor, os policiais solicitaram que ele abrisse o baú para revista. Assim que o compartimento foi aberto, os agentes sentiram imediatamente o forte odor de maconha.

Durante a inspeção da carga, os policiais rodoviários federais encontraram vários fardos de maconha escondidos entre o amido de milho. O motorista alegou que não sabia que havia droga no carregamento. No entanto, a versão dele não convenceu os agentes, que deram voz de prisão a ele e à passageira. A maconha foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Polícia Civil em Três Lagoas.