PRF encontra 100 quilos de maconha em veículo na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal apreenderam no último final de semana cerca de 100 quilos de maconha em um carro que estava na BR-262 entre Ribas do Rio Pardo - MS e Água Clara – MS. Um casal foi preso.

De acordo com os registros policias, um homem e uma mulher seguiam pela rodovia em um veículo corsa com placas de Minas Gerais. Durante uma fiscalização, a PRF pediu para que o veículo parasse, entretanto o condutor não obedeceu à ordem e seguiu em frente.

Eles avançaram com o carro para dentro de uma mata e tentaram fugir a pé, mas foram presos pelos policiais. Dentro do veículo estavam os 100 quilos de maconha e mais 180 gramas de uma substância semelhante ao crack.

O condutor disse que levaria o entorpecente até São José do Rio Preto e receberia R$5 mil pelo transporte. A mulher que estava com ele disse que sabia da existência da droga no carro, mas afirmou que não receberia nenhum valor. O casal foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo (MS).