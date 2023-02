PRF fará blitz e fiscalização com radares móveis durante operação carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta sexta-feira (17), a operação 'Carnaval 2023', nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, que segue até quarta-feira (22). Em Três Lagoas, a ação irá se concentrar nas rodovias BR-262 e BR-158.

A operação é parte final do Programa Rodovida que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito. Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança, cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

Em Mato Grosso do Sul, 500 agentes federais estarão distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF. Eles vão reforçar a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul

Operação Carnaval 2022

Em 2022, durante a Operação Carnaval, foram registrados 21 acidentes, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas. Foram registrados 3.117 autos de infrações gerais.

A PRF realizou 5.752 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 115 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 20 condutores foram presos.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada nesse período? Atente-se para algumas orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias.

Providenciar a checagem do automóvel, ainda que seja para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não se esqueça de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de pára-brisa e luzes do veículo.

Não se esqueça também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças.

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Lembrando: se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Outro ponto a ser destacado: celular e direção não combinam.

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

A Polícia Rodoviária Federal deseja um bom feriado a todos e reforça que o condutor deve manter atenção constante no trânsito. Muitos são os fatores que podem contribuir para acidentes graves e muitas vezes fatais. Um segundo de desatenção é o suficiente para acarretar graves consequências para condutores, passageiros e pedestres.