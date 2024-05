PRF faz mega apreensão de cigarros e drogas

A Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas (PRF) realizou uma mega apreensão de cigarros e drogas. O primeiro caso ocorreu, no sábado (4), quando um motorista foi preso com 37.500 pacotes de cigarros contrabandeados, que eram transportados em uma carreta de origem estrangeira. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina da PRF, quando os policiais federais interceptaram a carreta com os produtos, que são proibidos de comercialização no Brasil. O motorista vai responder pelo crime de contrabando.

O segundo caso aconteceu na segunda-feira (6), na cidade de Água Clara, distante 134 km de Três Lagoas. Foram apreendidos 38.000 pacotes de cigarros contrabandeados encontrados dentro de uma carreta, que saiu do Paraguai com destino ao Brasil. Essa foi a segunda maior apreensão de carretas com cargas de cigarros ilegais feita pela PRF, somente em uma semana.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e o caminhão foi apreendido, ambos foram encaminhados para delegacia. A apreensão aconteceu durante abordagem de rotina dos agentes rodoviários. Todo material das duas apreensões serão incinerados após autorização da Justiça.

Maconha

A PRF também apreendeu cerca de 1,4 mil kg maconha, na manhã de quarta-feira (8), em Três Lagoas. Essa apreensão aconteceu durante fiscalização na BR-262, quando os policiais abordaram um veículo “cavalo trator”, com placas de Primavera do Leste (MT), que tracionava um semirreboque carregado com caroço de algodão.

Inicialmente, o condutor afirmou que havia abastecido a carga em Mato Grosso do Sul e levaria para Santos (SP), porém o mesmo apresentou diversas contradições sobre a viagem, como onde recebeu a mercadoria, além de mostrar nervosismo durante a abordagem. Ao vistoriar a carga, os policiais rodoviários federais encontraram a droga junto à carga de algodão. O motorista alegou não saber do produto ilícito, porém foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.