A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divilgou o balanço das fiscalizações realizadas, em Mato Grosso do Sul, durante o feriadão prolongado. A Operação Corpus Christi iniciou na noite do dia 7 e encerrou no domingo (15). Em Três Lagoas, a operação ocorreu nas BR-262 e BR-158. Ao menos 15 motoristas foram flagrados embriagados nas estrada federais.

Confira a reportagem abaixo: