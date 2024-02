PRF flagra carreta com placas adulteradas na BR-262 e dupla de homens é presa

Dois homens, um de 43 anos, e outro de 35, foram presos em flagrante por adulteração de sinal identificador. O caso ocorreu na noite de terça-feira (20), na base da PRF, localizada no km 23 da rodovia BR-262, área rural de Três Lagoas.

Os policiais rodoviários federais estavam realizando uma fiscalização de rotina aos veículos e passageiros da rodovia federal, que liga Três Lagoas à capital Campo Grande. Ao abordarem uma carreta Mercedes-Benz, foi checado que havia um boletim de ocorrência por estelionato na cidade de Taubaté (SP), envolvendo o caminhão abordado.

Continue Lendo...

Suspeitando da situação, os policiais verificaram que as tarjetas das placas do veículo estavam fixadas com abraçadeiras de nylon, o que é proibido. Além disso, ao checar as placas da carreta e dos reboques, constatou-se que não correspondiam às placas originais do veículo, indicando que haviam sido substituídas por placas de outro veículo da mesma marca e cor.

No interior da cabine do caminhão, foram encontradas as placas originais da carreta e dos reboques. Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram autuados pelos crimes de adulteração de sinal identificador automotor.