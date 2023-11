PRF flagra homem dirigindo sem CNH e armado na BR-262

Na tarde de quarta-feira (8), um homem, de 23 anos, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 23 da rodovia BR-262, em Três Lagoas, após ser flagrado dirigindo um veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e portando uma arma de fogo.

Por volta das 15h, durante uma blitz de rotina na BR-262, os policiais pararam o veículo para averiguação. Durante a fiscalização de rotina, os federais solicitaram os documentos do condutor, incluindo a CNH e a documentação do veículo. O homem admitiu não possuir habilitação e foi instruído a sair do veículo. Quando ele desceu do automóvel, os agentes da PRF notaram um volume em sua cintura e, por precaução, ordenaram que ele colocasse as mãos na cabeça.

Após uma revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola 9mm. Além disso, no bolso do suspeito, foram localizados um carregador de pistola com 10 munições, juntamente com mais 10 munições que estavam no carregador de alimentação da arma. Também foram apreendidos a quantia de R$450,00 e dois celulares.

O homem já tinha cumprido pena anteriormente por tráfico de drogas e, em virtude dessas infrações, foi detido em flagrante por dirigir um veículo automotor sem a devida autorização (CNH), portar irregularmente uma arma de fogo de uso permitido e portar irregularmente munições de uso permitido. Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde aguarda possível liberação mediante pagamento de fiança.