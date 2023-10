PRF inicia Operação Nossa Senhora Aparecida 2023

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já iniciou um monitoramento intensivo nas estradas devido ao feriado prolongado, de 11 e 12 de outubro. O principal objetivo é combater imprudências e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidentes no trânsito.

Este feriado promete movimentar consideravelmente as estradas, com cinco dias consecutivos de folga em Mato Grosso do Sul, que podem ser aproveitados para visitar familiares ou explorar novos destinos. Duas rodovias federais, BR-158 e BR-262, que ligam o Norte ao Sul e o Leste ao Oeste do país, cortam a cidade de Três Lagoas.

Para garantir a segurança nas rodovias, a PRF iniciou a "Operação Nossa Senhora Aparecida 2023", com monitoramento previsto até domingo (15). No ano passado, a unidade da PRF, em Três Lagoas, registrou diversas infrações durante o feriado, incluindo ultrapassagens indevidas, 163 multas por radar e cinco por embriaguez. Cinco veículos foram apreendidos devido a irregularidades, e houve uma apreensão por posse ilegal de drogas na BR-262. Apenas um acidente foi registrado no feriado de 2022.

Confira a reportagem com algumas dicas para garantir uma viagem segura: