PRF inicia 'Operação Tiradentes' no feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira (20), a Operação Tiradentes 2023, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo (23).

Em todo o estado, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na embriaguez no volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais. As ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio, também serão alvo das fiscalizações.

No Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

