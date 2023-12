PRF realiza operação e apreende 31,8 mil maços de cigarros

Uma operação conjunta entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Três Lagoas e a Polícia Militar do estado se Goiás, resultou em uma perseguição a dois carros usados no contrabando de cigarros na manhã desta quinta-feira (14), por diversas ruas de Três Lagoas.



A PRF informou por meio de nota, que hoje houve um apoio tático a uma investigação iniciada pela Polícia Militar do estado de Goiás. Segundo a PRF, contrabandistas utilizavam o estado de Mato Grosso do Sul, como corredor para estocar e levar cigarros contrabandeados ao estado goiano.

Nesta manhã de quinta-feira dois carros que eram monitorados, um Hyundai Tucson e um Renault Cango, foram avistados na BR-262 e foram avistados em alta velocidade e dada ordem de parada. Os ocupantes dos dois carros desrespeitaram as ordens policiais, iniciando uma fuga pela rodovia que adentrou ao perímetro urbano.

Durante as buscas dentro do perímetro urbano os policiais rodoviários federais conseguiram interceptar o veículo furgão Renault Cango, que carregava 25 mil maços de cigarros. Minutos depois o utilitário Hyundai Tucson foi avistado e seguido pela PRF, durante essa segunda tentativa de fuga o motorista do Tucson, acabou colidindo em um carro e o condutor acabou preso com 2.8 mil maços de cigarros. O motorista do Tucson também era procurado pela justiça de Naviraí MS.



Ainda durante a operação os policiais da PRF localizaram um terceiro veículo que seria utilizado no transporte de cigarros contrabandeados, uma pick-up GM Montana que carregava 4mil maços de cigarros. Da operação houve a prisão de dois suspeitos, apreensão de três carros e mais de 31 mil maços de cigarros e os envolvidos e os materiais apreendidos foram levados a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.