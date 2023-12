Motorista é preso em flagrante por receptação e alega que carro era da irmã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com registro de furto e prendeu o motorista por receptação, durante uma abordagem de rotina, na tarde de quarta-feira (20), na rodovia BR-262, no km 23, em Três Lagoas.

Durante fiscalização no trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande, os agentes federais abordaram um veículo Fiat Argo, que fazia o trajeto interior capital. Foi solicitado os documentos do automóvel e do condutor.

Na fiscalização foi percebido pelos agentes que os números do chassis e das placas não eram condizentes com os registros nacionais do Detran. Durante uma checagem mais aprofundada, foi constatado que o carro teria sido furtado em outubro deste ano, em Campinas, interior de São Paulo.

Questionado sobre o carro ter queixa de furto e estar com a numeração do chassi adulterado, o motorista apenas respondeu que o veículo era de sua irmã e que teria pego emprestado. Ele teria saído de Campo Grande para compromissos de trabalho e alegou que desconhecia as ocorrências envolvendo o veículo.

Foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de receptação, adulteração de sinal identificador veicular. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi preso em flagrante.