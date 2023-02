PRF recupera veículo em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar, na quinta-feira (2) um veículo que estava com registro de furto na cidade de Água Clara, a 135 km de Três Lagoas. O carro foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

O veículo foi encontrado em uma carreta do tipo cegonha, junto com mais outros 12. Ao serem submetidos à procedimentos de identificação veicular durante uma fiscalização na BR-262. Nesta operação foi constatado que um Jeep/Renegade apresentava indícios de adulteração em seus sinais identificadores e havia sido roubado na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo. O motorista da carreta foi apresentado na condição de testemunha.