PRF recupera veículos furtados e que seriam levados para a Bolívia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com queixa de furtos, durante fiscalização de rotina na base da PRF, no km 23, da todovia BR-262, em Três Lagoas. A primeira apreensão foi no sábado (9). Durante a fiscalização dos policiais, um veículo pickup, com placas de Minas Gerais, foi abordado e revistado. Durante checagem do cadastro do veículo no Banco Nacional de Dados foi constatado que o carro havia sido furtado, em Belo Horizonte.

Para os policiais, o homem disse que o carro teria sido comprado em Minas Gerais e o mesmo estaria indo para a Bolívia, onde tentaria uma suposta oportunidade de emprego. Foi encontrado R$ 320 em dinheiro com o suspeito. Ele recebeu voz de prisão por receptação e o veículo foi apreendido.

Já no domingo (10), um carro foi abordado na base da PRF, no km 23, da rodovia BR-262, e teve a documentação fiscalizada. O carro era de uma locadora e estaria com ordem judicial de recuperação, devido o mesmo ter sido alugado e não devolvido à empresa. Para os policiais rodoviários federais, o homem disse que um amigo teria locado o veículo para ele viajar e o destino seria Campo Grande.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac, junto com o veículo.