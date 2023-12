PRF reforça monitoramento nas BR-262 e BR-158 durante festividades

Durante as festividades de fim de ano, o aumento de tráfego no trânsito aumenta e, com esse aumento, surge a preocupação com a segurança nas rodovias.

No dia 18 de dezembro, teve início a operação 'Rodovida', que se estende até 18 de fevereiro de 2024. Nesse período, as operações 'Natal', 'Réveillon' e 'Carnaval' serão conduzidas com intensificação nas fiscalizações, visando assegurar a redução de acidentes e o tráfego seguro, nas rodovias BR-262 e BR-158, região de Três Lagoas.

As infrações mais recorrentes nas estradas são: falta de cinto de segurança, ultrapassagem perigosa, veículos com faróis apagados e documentos vencidos. Por isso, é necessário atenção redobrada no trânsito.

Veja a reportagem abaixo: