Entre janeiro e março de 2024, a 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 18 acidentes na rodovia BR-262 e quatro na BR-158. O levantamento foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem aos acidentes registrados no perímetro urbano e rural da Jurisdição da PRF de Três Lagoas. Outro dado da PRF revela também que, em menos de 24 horas, dois atropelamentos foram registrados.

O primeiro aconteceu, por volta de 4h30 de quarta-feira (13), na BR-262, no perímetro urbano do município de Água Clara, na avenida Júlio Maia. Um pedestre foi atropelado por um caminhão. Segundo testemunhas, a vítima foi levada para o hospital com ferimentos graves. O acidente ainda é apurado pelas autoridades.

Outro caso ocorreu, na manhã de quinta-feira (14), na BR-158, no trecho urbano, do anel viário Samir Thomé, em Três Lagoa. Um motociclista atingiu uma ciclista. Segundo testemunhas, a mulher tentou atravessar a via para acessar o parque industrial, quando foi atingida. A vítima teve ferimentos graves e foi levada para o hospital.

No dia 28 de fevereiro, a PRF também registrou um acidente, entre o município de Água Clara e Três Lagoas, na BR-262, quando uma carreta tritrem carregada de toras de eucalipto saiu da pista e tombou, ficando com as rodas para cima. O motorista teve ferimentos leves.

Outro acidente foi registrado no dia 19 de fevereiro, próximo ao km 40, na mesma rodovia, na região do distrito do Arapuá, área rural de Três Lagoas. Uma carreta tritrem carregada de eucalipto bateu em um caminhão. Apesar da gravidade do sinistro, não houve vítimas.

De acordo com a PRF, são feitas fiscalizações nas rodovias para garantir a segurança e reduzir acidentes. A PRF relatou que as infrações mais recorrentes nas estradas são: falta de cinto de segurança, ultrapassagem perigosa, veículos com faróis apagados e documentos vencidos.