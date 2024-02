PRF registra 4 acidentes e 417 carros em alta velocidade em Três Lagoas

Apesar do fluxo de veículos ter sido considerado menor no feriadão de Carnaval deste ano, na BR-262 e BR-158, se comparado ao ano anterior, as imprudências e o número de acidentes aumentaram. A constatação vem ao encontro dos registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou o balanço da “Operação Carnaval 2024”, nas estradas. Em Três Lagoas, foram registrados quatro acidentes, sem vítima fatal.

Quatro pessoas sofreram ferimentos leves e não houve nenhum caso grave. Desse total, três ocorrências foram na BR-262. O primeiro envolve um motociclista com um ciclista. Depois, no km 87, um motorista atropelou um animal na pista. O terceiro se refere a um veículo que teve um princípio de incêndio. Na BR-158, um motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e o automóvel tombou.

Em 2023, ocorreram dois acidentes sem vítima fatal. No entanto, notificações de ultrapassagem indevida e velocidade acima da máxima permitida chamaram a atenção. Ao menos, 417 motoristas foram flagrados pelo radar móvel em alta velocidade. Em um dos casos, o automóvel estava a 161 km/h, sendo que a máxima permitida é de 80 km. A imagem foi capturada durante fiscalização em trecho da BR-158, próximo à ponte sobre o rio Sucuriú. O local é uma região de ranchos e de maior movimentação. Já 30 condutores foram multados por ultrapassagens em trechos proibidos das rodovias.

Embriaguez

De acordo com o levantamento da PRF, ao menos, 22 motoristas se recusaram a fazer o teste de bafômetro e, outros dois, acabaram presos por embriaguez ao volante. “A quantidade foi fora do parâmetro porque em 2023 apenas duas recusas ocorreram. Esses motoristas ingeriram bebida alcoólica, porém, não havia a constatação para dizer que estavam embriagados. Então a notificação feita e eles [condutores] têm que arrumar outro motorista para retirar o veículo do local”, disse o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres.

