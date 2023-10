PRF registra acidente e flagra motoristas embriagados no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou um monitoramento intensivo nas estradas devido ao feriado prolongado, de 11 e 12 de outubro. O principal objetivo é combater imprudências e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidentes no trânsito.

Para garantir a segurança nas rodovias, a PRF iniciou a "Operação Nossa Senhora Aparecida 2023", na terça-feira (10), com monitoramento previsto até domingo (15).

Segundo o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres, estão sendo monitorados a BR-262 e a BR-158, com movimento acima do normal. Durante os dois primeiros dias, houve um acidente próximo ao cruzamento das rodovias, no perímetro urbano, com três veículos envolvidos. Duas pessoas ficaram levemente feridas.

Diversas ocorrências foram registradas, entre elas, motociclistas andando de forma irregular, ultrapassagens indevidas, pessoas acessando a rodovia de forma irregular, além de muitos condutores alcoolizados no trânsito.

