PRF registra acidentes na BR-262 durante 'Operação Carnaval'

Um balanço da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Três Lagoas, registra dois acidentes e uma apreensão de veículo na BR-262 até o quarto dia da 'Operação Carnaval'.

Uma moto e uma bicicleta colidiram no perímetro urbano da avenida Ranulpho Marques Leal, próximo ao encontro com a avenida Baldomero Leituga, no km 5, localizado no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo serviço de atendimento médico.

Continue Lendo...

Um outro acidente foi registrado em Ribas do Rio Pardo, próximo à construção da nova fábrica da Suzano. Um veículo pegou fogo na rodovia. A vítima apresentou ferimentos leves e foi socorrida pelo serviço de saúde local.

A PRF também apreendeu um veículo furtado no estado do Rio de Janeiro, que estava em trânsito pela BR-262, no município de Água Clara. A polícia agora deve investigar o furto, a relação do piloto com o veículo e qual seria o destino dele.

O monitoramento nas rodovias federais pela operação se estende até às 23h59 de quarta-feira (14), em todo o Brasil.