Primeira etapa do Castramóvel de 2023 inicia nesta segunda-feira

A primeira etapa do Castramóvel de 2023, projeto da Prefeitura de Três Lagoas, começará na próxima segunda-feira (16). Os moradores atendidos serão dos bairros Jupiá e Cinturão Verde.

O trailer do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará na Quadra Poliesportiva do Jupiá, com previsão de atendimento para 15 dias.

Atendimentos oferecidos

Serão oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados pelo serviço.

Vale ressaltar que a castração para felino fêmea será somente para os moradores do bairro, já castração de machos será livre demanda para todos munícipes. Para realizar os procedimentos, os interessados deverão comparecer no local para efetuar agendamento.

Serviço

50º Etapa Castramóvel

Local: Quadra Poliesportiva do Bairro Jupiá

Endereço: na Rua Ômega, s/n – Jupiá

Horário: Das 7h às 17h