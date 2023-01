Primeira etapa do Castramóvel neste ano será no bairro Jupiá e Cinturão Verde

Daqui 10 dias começa a primeira etapa do ano de 2023, a 50º desde o início do serviço, será no bairro Jupiá e Cinturão Verde, com início no dia 16 (segunda-feira), o trailer ficará alocado na quadra poliesportiva do Jupiá, localizada na Rua Ômega, s/n, a previsão de duração da etapa é de 15 dias podendo ser estendido conforme demanda do local.

O serviço

O Castramóvel, serviço gratuito oferecido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já realizou 6.402 castrações em cães e gatos desde quando iniciou o atendimento à população em agosto de 2018.

Ao todo foram realizadas 49 etapas em diversos bairros da cidade, distrito e zona rural de Três Lagoas. Além da castração de caninos e felinos a partir dos 6 meses de idade, são oferecidos também vacinação antirrábica, distribuição de vermífugos e orientação sobre Profilaxia de Leishmaniose.

Em abril de 2022, foi implantado mais um serviço para a inserção de microchip nos animais castrados, o serviço também gratuito é ofertado em cães e gatos e registra todos os dados do animal, como se fosse um RG do pet. Foram microchipados mais de 1.000 animais.

Desde o mês maio do ano passado, a equipe de profissionais do CCZ incluiu a castração de felino fêmea, até a última etapa realizada, 605 gatas foram castradas.