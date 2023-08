Primeira Lei do Pantanal será criada em Mato Grosso do Sul

OGoverno do Estado se reuniu no início desta semana com autoridades do meio ambiente de Mato Grosso do Sul para tratar sobre o Pantanal. Após o encontro, o governador Eduardo Riedel (PSDB) falou sobre a decisão de suspender as licenças de supressão no Pantanal por tempo indeterminado, até que seja criada uma nova legislação para o bioma.

A Decisão vem após articulação com bancada federal e atende pedido do Ministério do Meio Ambiente para diminuir o desmatamento na região.

Após o prazo de dois meses de desenvolvimento, o projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). “Nós chamaremos todas as instituições que conhecem o bioma para discussão. Vamos ouvir quem vivencia o Pantanal”, disse o govenrador. O presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP), disse que o trabalho será feito com a responsabilidade necessária.

“O debate será feito com responsabilidade na Assembleia Legislativa, e com certeza nós vamos produzir uma legislação que vai fazer do estado, mais uma vez, um protagonista na busca de manter o desenvolvimento aliado à sustentabilidade”, afirma.

Para o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, o projeto de lei já é uma discussão antiga. Ele acredita que o decreto alcançou o equilíbrio para os produtores.

“Essa discussão dos índices de supressão do Pantanal já foi colocada em pauta há oito anos e é importante lembrar que foram realizados estudos mais restritivos e outros com viés econômico, permitindo um índice maior de supressão. Esse novo decreto achou o meio do caminho com sustentabilidade e responsabilidade”, conta.