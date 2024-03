Primeira parcela do IPTU 2024 vence no dia 11 de março

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Tributação, comunicou a população, nesta segunda-feira (4), que o pagamento à vista, com 20% de desconto, ou da 1ª parcela do IPTU 2024, vence no dia 11 de março.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) disponibiliza mais de uma forma de pagamento e retirada para comodidade dos três-lagoenses.

Retirada online

Para facilitar o acesso aos boletos, os contribuintes podem obtê-los online. Basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu “Tributos > IPTU > Imobiliário”, inserir o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis e imprimir os boletos.

Totem de pagamento

Além disso, foi instalado um novo totem no saguão do Paço Municipal para oferecer uma alternativa conveniente aos contribuintes. O totem permite efetuar pagamentos à vista ou parcelados, aceitando cartões de crédito e débito de todas as bandeiras. Essa medida visa proporcionar aos munícipes uma gama de opções para realizarem suas transações de forma rápida e segura.

Serviço

Para obter mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Sefirc pelo número (67) 99214-0322 (exclusivamente mensagem via WhatsApp) ou pelo e-mail tributacao@treslagoas.ms.gov.br.

O Setor de Tributação está localizado na Avenida Rosário Congro com a Avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro da Cidade.

*Com inforamções da Prefeitura de Três Lagoas