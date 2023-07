Primeira votação da LDO 2024 será na quarta-feira

O Legislativo de Três Lagoas votará na próxima quarta-feira (5 de julho) o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Por se tratar de pauta específica, o projeto entrará em votação em sessão especial, um dia após a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que ocorre às terças.

Estimada em R$ 1,2 bilhão, a proposta de orçamento da prefeitura para o próximo ano foi calculada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças e apresentada em maio para a Câmara, durante audiência pública. Setores como Educação e Saúde são considerados como prioridades de gestão e deverão receber mais recursos no rateio do orçamento. A LDO traça as diretrizes para elaboração do orçamento anual do município, prevê metas, prioridades e quantifica as despesas e projeta receita. O levantamento compõe a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

INCREMENTO

A previsão orçamentária para o próximo ano é 18,8% superior ao da LDO de 2023, estimada em R$ 1,014 bilhão. Entretanto, em 2022, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou a meta prevista que era de R$ 900 milhões e chegou a R$ 1,030 bilhão.

A LDO passará por uma segunda apreciação e votação no dia 12 de julho, durante a última sessão ordinária do mês. Se o projeto for aprovado pelos vereadores, será encaminhado para sanção do prefeito Angelo Guerreiro.

A partir de 17 de julho, a Câmara de Vereadores entra em recesso parlamentar e o retorno das atividades deverá ocorrer em 1º de agosto, conforme o cronograma.