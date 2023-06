Primeiro dia de Inverno é de sol e sem previsão de chuva em Três Lagoas

A temperatura começou a subir, em Três Lagoas, nesta semana, após vários dias de intenso frio, com tenperaturas que chegaram a mínima de 9°C. Nesta quarta-feira (21), inicia a nova estação, o Inverno, e a previsão é de sol e temperatura máxima de 29°C, em Três Lagoas. Não há previsão de chuva ao longo do dia e nem da noite.

No entanto, uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul e está aliada ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Estes sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaque nas regiões sul e sudoeste do Estado.

No Leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 13°C na manhã e 26°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 14°C e atinge os 24ºC nos períodos mais quentes. Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 28°C; em Dourados, a temperatura varia entre 12°C e 26°C.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 19°C e a máxima de 29°C.