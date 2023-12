Primeiro dia do 'Mutirão de Exames' tem baixa adesão e Saúde alerta para próxima data

Com o foco em iniciar o ano de 2024 sem pendências de exames laboratoriais, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou no sábado (9) o primeiro dia do mutirão de coleta de amostra para a realização de testes de hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros.

No entanto, apesar da ampla divulgação nas mídias oficiais e do aviso e confirmação individual por meio de ligação e mensagem, a adesão ao mutirão foi baixa, deixando distante o objetivo de atender aproximadamente 1.000 pedidos de pacientes que aguardam na fila.

Continue Lendo...

Resultado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Laboratório Municipal, que tinha como perspectiva coletar 50 exames, atingiu apenas 18; na USF Nova Três Lagoas, de 200, apenas 66 foram coletados, assim como na USF São Carlos, onde apenas 61 amostras (de 200) foram coletadas. Os coordenadores dessas unidades informaram que estão empenhados em estudar novas estratégias para que as pessoas compareçam no próximo sábado (16) para a realização das coletas de exames.

A secretária da pasta, Elaine Fúrio, pede colaboração da população. “Se a pessoa não puder ir, não confirme a presença, pois acaba tomando a vaga de outra pessoa que poderia ser atendida naquele dia, além disso, o não comparecimento acaba aumentando o represamento desses procedimentos”, enfatizou.

Nova oportunidade

Os coordenadores das unidades de saúde entrarão em contato novamente com as pessoas que faltaram no último sábado para que realizem a coleta no dia 16 de dezembro; porém, caso não compareçam novamente, voltam para o final da fila de solicitação de exames.

O próximo dia de atendimento será no sábado (16), das 6h às 9h, nos seguintes locais:

USF São Carlos, localizada na rua Pelópedes Gouvêia, 2137;

USF Santa Luzia, situada na rua Bernardino Mendes, 596;

Laboratório Municipal, na rua João Silva, 1008 – Centro.

Sobre as coletas

É importante destacar que o mutirão atenderá apenas exames já solicitados, ou seja, pacientes que estão aguardando na fila para a realização. Durante os dias da ação, não serão coletados novos exames. As Unidades de Saúde entraram em contato por ligação e mensagem para confirmar a data e horário da coleta com os pacientes já cadastrados.

Para aqueles que aguardam exames na Rede Municipal de Saúde, é fundamental manter seus dados atualizados junto à Unidade de Saúde da Família (USF) de referência do bairro.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 67 98139-3273.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas