Primeiro Encontro de Pesquisa e Conservação do Parque do Pombo será nesta terça-feira em Três Lagoas

Em um esforço colaborativo para a conservação da biodiversidade em um dos maiores remanescentes nativos do Cerrado do Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente de Três Lagoas (Semea) e o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas), estão organizando o “Primeiro Encontro de Pesquisa e Conservação do Parque Natural Municipal do Pombo”.

O evento, que será realizado nesta terça-feira (27), no Plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores, deverá ser um marco na preservação desta importante Unidade de Conservação (UC) do estado. Este encontro visa apresentar os resultados dos esforços conjuntos de instituições governamentais e de pesquisa na conservação dessa área de proteção integral, que possui aproximadamente 8 mil hectares, e que é essencial para a fauna e flora do Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul.

Durante o encontro haverá uma apresentação sobre os dados, estrutura e gestão do parque, os resultados do primeiro ano de monitoramento do Projeto Tatu-Canastra, além das pesquisas sobre avifauna e ictiofauna realizadas por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS-CPTL).

José Mauro De Grandi Junior, secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, reforçou o compromisso da pasta em apoiar pesquisas científicas. “O Parque do Pombo tem uma infraestrutura completa pra atender aos pesquisadores, pois entendemos o quão importante o local é para o desenvolvimento desses estudos, quanto para a preservação do próprio parque natural”, comentou.

Arnaud Desbiez, presidente e fundador do Icas, explica que no decorrer do evento, os participantes terão a oportunidade de discutir o diagnóstico social do entorno do parque, uma análise fundamental para entender a relação das comunidades locais com essa área de conservação, que visa identificar caminhos para a participação comunitária na conservação ambiental.

“Esta é uma oportunidade para que todos nós, de diferentes setores da sociedade, possamos nos unir em prol do Parque Natural Municipal do Pombo, que não apenas salvaguarda a flora e fauna locais, mas que representa um esforço conjunto para a conservação do Cerrado, um ecossistema sob ameaça, mas que possui um grande valor socioambiental e econômico para o país e que precisa ser preservado”, disse o pesquisador.

Tatu-canastra: Um gigante do Cerrado em observação

Em seu primeiro ano de monitoramento no Parque Natural Municipal do Pombo, o Projeto Tatu-Canastra revelou resultados surpreendentes, que reforçam a importância da conservação ambiental da região. Com 85 armadilhas fotográficas instaladas por toda a área, os pesquisadores capturaram a diversidade exuberante do ecossistema, desde imponentes antas até pequenas aves em seu habitat natural. Até o momento, o projeto já catalogou 69 espécies distintas, incluindo 27 mamíferos, 37 aves e 5 répteis.

Ao longo de mais de 700.000 horas de monitoramento contínuo da fauna, os pesquisadores identificaram espécies ameaçadas de extinção, como o tatu-canastra, antas e o lobo-guará. Além disso, o projeto registrou pela primeira vez, em Mato Grosso do Sul, o teiú-de-quatro-linhas, um lagarto endêmico do Cerrado, e o raro cachorro-vinagre, considerado extinto em outras áreas do bioma, reforçando a urgência e a necessidade de proteger essa área.

Confira a programação

14h – Abertura

Sr. José Mauro De Grand Júnior – Secretário de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas (Semea)

14h15 – Histórico do Parque Natural Municipal do Pombo – PNMP

Flávio Fardin – Semea

14h30 – Diversidade e composição da avifauna nas cinco fitofisionomias do PNMP: contribuições para conservação

Dr. Sérgio Roberto Posso – Lescan – UFMS-CPTL

14h45 – Peixes de riachos do Parque Natural Municipal do Pombo

Dra. Maria José Alencar Vilela e Dr. Fernando Rogério de Carvalho. Laboratório de Ictiologia UFMS-CPTL

15h20 – O Projeto Tatu Canastra no PNMP: o que aprendemos nesses dois anos de pesquisa

Pesquisador Dr. Arnaud Desbiez – Fundador – Presidente do Icas

15h35 – Diagnóstico socioambiental preliminar do entorno do Parque Natural Municipal do Pombo

Pesquisadora Dra. Nina Attias – Coordenadora Científica do Icas

15h50 – Como podemos contribuir para a conservação da biodiversidade no PNMP?

Moderador: Arnaud Desbiez e Nina Attias.

16h30 – Encerramento

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas