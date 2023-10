Primeiro Torneio de Caiaque será no Balneário Municipal durante fim de semana

O Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” recebe neste sábado (14) e domingo (15), o 1º Torneio de Caiaque, em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

Além da competição, que terá premiação para os melhores classificados, o torneio contará com programação para toda família, haverá praça de alimentação e shows todos os dias.

Serão disputadas quatro categorias de caiaque: Pinima, Truta, Pinguim e Ares Galáxias, além dos troféus haverá sorteio de brindes e caiaques.

Nos dois dias, o torneio iniciará às 6h com café da manhã, e logo após às 7h a largada dos atletas, no sábado (14), para encerrar o dia, às 16h, show com o grupo Projeto Nossa Vibe, no domingo (15), acontecerá a premiação, a partir das 16h, e encerramento com o grupo “Meu Pagode é Nosso”.

Com entrada gratuita, todos os dias, a praça de alimentação contará com várias barracas de comida e bebidas, também será permitida a entrada de cooler com bebidas.

O evento tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (Sedectt) e da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e terá a renda revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

Para mais informações ou para efetuar as inscrições entrar em contato através do telefone WhatsApp (67) 99256-5131 ou 99237 – 4837.