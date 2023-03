Primeiros dias de março serão de chuvas em Três Lagoas

Após dois meses de muita chuva em todo o Brasil, inclusive em Três Lagoas, a previsão é que os primeiros dias de março sejam chuvosos.

Nos primeiros dois meses deste ano, Três Lagoas registrou chuvas acima da média. Em fevereiro, choveu o dobro do esperado no município, assim como em todo Mato Grosso do Sul. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, desde 2013 o Estado não registrava um volume de chuva como no mês passado.

Se por um lado as chuvas causam transtornos devido à falta de infraestrutura em ruas de diversos bairros, por outro lado, contribui muito com a agricultura e meio ambiente. Os rios têm registado níveis acima da média. Um exemplo é o rio Paraná em Três Lagoas que está com o volume acima do normal. As lagoas, que dão nome a Três Lagoas, também registram volume acima da média, deixando esses locais ainda mais atraentes.

Confira a reportagem abaixo: