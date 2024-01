Processo seletivo para professores substitutos na UFMS recebe inscrições até esta quarta-feira

As inscrições para o processo seletivo, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para contratação de professores substitutos finalizam nesta quarta-feira (10). Em Três Lagoas, são três vagas disponíveis. Dentre essas, duas destinam-se ao curso de medicina, com 20 horas semanais, enquanto uma é para o curso de enfermagem, para 40 horas semanais.

A remuneração é de R$ 2.437,59 para 20 horas e R$ 3.312,63 para 40 horas semanais, acrescida da retribuição por titulação, que varia de R$ 243,76 e R$ 2.943,39, dependendo do título (especialista, mestre ou doutor), mais auxílio alimentação de R$ 329,00, para 20 horas, e R$ 658,00 para 40 horas semanais.

Para realizar a inscrição, o candidato deve anexar os seguintes documentos no portal: documento oficial de identidade ou registro nacional de estrangeiro (RNE); comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal; cópia do certificado de titulação ou ata de defesa, para mestres e doutores, ou cópia do certificado de especialista ou declaração de conclusão do curso com histórico escolar. A seleção é composta por três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos, sendo as duas primeiras eliminatórias e a última classificatória.

Para auxiliar os candidatos, será disponibilizado na página de inscrição um tutorial de acesso e preenchimento de inscrição. O edital de lançamento do processo, bem como os editais específicos das unidades com detalhes sobre cada cargo estão disponíveis.