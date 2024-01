Processo seletivo tem mais de 4,5 mil inscritos

O processo seletivo aberto pela Prefeitura de Três Lagoas, em dezembro do ano passado, recebeu 4.532 inscrições. Inicialmente, eram 330 vagas para atender a demanda de diversas secretarias, mas aumentou para mais de 400. Com 38 vagas, o cargo de agente de endemias foi o que recebeu o maior número de inscritos, mais de 600 ao total. As vagas para médicos neuropediatra foram as únicas que não receberam inscrições. As demais, inclusive, para outras áreas de medicina, tiveram bastante candidatos.

O processo seletivo tem sido alvo de questionamentos, inclusive, em dezembro, o Ministério Público Estadual pediu a sua suspensão, mas após ajustes e acordo com o Poder Judiciário, foi mantido. Segundo o secretário de Administração, Gilmar Tabone. “Fizemos adequações nos prazos e na parte de entrevistas, alteramos coisas simples, que não mudava em nada e não tirava a legalidade do processo”, destacou.

Nesta semana, a prefeitura divulgou a relação dos inscritos que irão participar da etapa de autenticação e entrega de títulos e depois passarão por entrevista com uma banca de funcionários técnicos da administração municipal. Segundo o diretor de Recursos Humanos da prefeitura, Pedro Otavio Hirotuca, todos os inscritos responderão a mesma pergunta. O critério para definir os contratados será o que apresentarem mais títulos e os que se sobressaírem melhor no processo de entrevista.

Em entrevista ao RCN Notícias, Tabone destacou que o processo seletivo é sério e transparente e que não haverá favorecimento nas contrações. Esclareceu ainda que, a prefeitura optou pelo processo seletivo por ser mais rápido do que a realização de um concurso público, já que alguns setores, como Educação e Saúde, necessitam com urgência de servidores. Além disso, disse que, pelo fato de 2024 ser ano eleitoral, o município não pode realizar concurso público neste ano.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.