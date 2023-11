Procon alerta para armadilhas na "Black Friday" e compras conscientes

A Black Friday já se tornou uma tradição no Brasil, e todos os anos, milhares de pessoas aguardam ansiosamente para fazer suas compras e pagar um valor abaixo do costume. Para que os três-lagoenses não sejam enganados e acabem caindo no “conto do vigário”, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) orienta os consumidores a fazerem pesquisas de preços com antecedência e reforçam que essas promoções seguem os mesmos procedimentos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O diretor do Procon, Jurandir Viana, orienta que os consumidores pesquisem os valores do produto desejado antes do evento começar evitando assim a chamada “maquiagem de preço”, ou seja, eleve-se o preço antes e baixem na data, parecendo ser uma oferta.

Para esta pesquisa, é essencial guardar folhetos, encartes publicitários e, se comprar online, imprimir da tela para se resguardar de provas. O diretor ainda reforçou a importância de o consumidor exigir uma nota fiscal e, sobretudo, ter cuidado com as compras por impulso, tendo em vista que no início do ano é marcado pelo aumento dos gastos, como IPTU, IPVA, material escolar, etc.

O Procon de Três Lagoas, além de dispor de atendimento na relação de consumo, também dispõe de fiscalização, estando totalmente à disposição da população. O consumidor que tiver dúvidas ou precisar fazer uma autorização deve ligar para o número 3929-1820 ou procurar pessoalmente o Procon na rua Orestes Prata Tibery, número 1762, bairro Jardim Primaveril.