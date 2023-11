Procon alerta para armadilhas na "Black Friday"

A Black Friday é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas varejistas e grandes armazéns. Em 2023, a Black Friday será no dia 24 de novembro, mas muitas lojas já começam suas promoções antecipadamente.

A data é comemorada sempre na última sexta-feira de novembro, seguindo ao Dia de Ação de Graças, feriado tradicionalmente comemorado nos Estados Unidos, mas que se tornou tradição no Brasil. Em todos os anos, milhares de pessoas aguardam ansiosamente para fazer suas compras e pagar um valor mais baixo do que de costume.

E para que os três-lagoenses não sejam enganados e acabem caindo no “conto do vigário”, o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas orientou os consumidores a fazerem pesquisas de preços com antecedência, e reforçou ainda que essas promoções seguem os mesmos procedimentos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Procon orientou que ao fazer a pesquisa é essencial guardar os folhetos e encartes publicitários e, se comprar online, imprimir da tela para se resguardar de provas. E reforçou também a importância de o consumidor exigir uma nota fiscal e, sobretudo, ter cuidado com as compras por impulso, tendo em vista que no início do ano é marcado pelo aumento dos gastos, como IPTU, IPVA e material escolar.