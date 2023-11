Procon alerta sobre golpe com o nome do programa "Voa Brasil"

O Programa de Proteção ao Consumidor (Procon) de Três Lagoas, orienta a população acerca da aplicação de golpes que vem acontecendo em todo o país em que estelionatários estão utilizando o nome “Voa Brasil”, um programa do Governo Federal que quando lançado irá garantir o acesso de parte da população brasileira a viagens aéreas com tarifas mais acessíveis.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) através de nota publicada no site oficial do governo no mês de outubro esclareceu que o “Voa Brasil” ainda está em ajuste final, motivo pelo qual ainda não existem regras definidas para participação no referido programa.

Deste modo, fica o alerta para a população três-lagoense de que o Governo Federal e o MPor não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para inclusão no programa e, que no caso de o cidadão receber qualquer contato solicitando o depósito de dinheiro para ser incluído no Voa Brasil, a orientação é que sejam realizadas denúncias através dos seguintes canais de atendimento:

Pela internet: Fala BR

Pelo e-mail: ouvidoria@mpor.gov.br

Pelo telefone: (61) 2029-8090

Em casos de dúvida a população pode entrar em contato com o Procon de Três Lagoas, através do telefone (67) 3929-1819.

Fique atento a possíveis golpes

Sites e redes sociais que oferecem facilidades e mesmo se apresentam como canais para cadastro em programas sociais do Governo Federal não são fontes oficiais e devem ser vistos com desconfiança, pois podem representar risco à segurança de dados do cidadão. O MPor não realiza contato direto com o cidadão e nem utiliza intermediários para concessão de qualquer benefício mediante pagamento de valores.

É sempre importante lembrar que não se deve fornecer dados pessoais, como CPF, nome, data de nascimento, etc. para pessoas desconhecidas ou inseridas em sites de origem desconhecida.