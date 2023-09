Procon atualiza pesquisa de preços de 30 cortes de carne

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon), realizou de 18 a 19 de setembro, a pesquisa de preços para auxiliar o três-lagoense na hora de ir ao açougue em busca de carne bovina, suína e aves.

A pesquisa levantou o preço de 30 variedades de carnes em 12 estabelecimentos. O coxão mole, carne de 1ª linha, mantém a média referente ao mês de maio, custando desde R$ 31,90 a R$ 45,55. Atualmente, o quilo da costela varia entre R$ 19,90 e R$ 27,90.

Se optar pela carne suína, o quilo do pernil custa R$ 11,99 no estabelecimento mais barato e R$ 24,90 no mais caro. A sobrecoxa de frango, por sua vez, varia entre R$ 10,90 e R$ 25 o quilo. Confira a pesquisa completa.