Procon avalia preço do combustível em postos de Três Lagoas

O levantamento foi realizado nesta quarta-feira (4) em 25 estabelecimentos do Município. segundo o diretor do Procon, a pesquisa visa saber o porquê do aumento no preço dos combustíveis. Mesmo com a assinatura da medida provisória (MP) que amplia a desoneração de impostos sobre combustíveis, alguns postos em Três Lagoas reajustaram o valor da gasolina e do Álcool.

Segundo o diretor do Procon, Nuna Viana, o Ministério Público sempre cobra do Programa Municipal do Direto do Consumidor, explicações o porquê de aumentos sem justificativas.

Em Três Lagoas, a gasolina comum pode ser encontrada atualmente desde R$ 4,99 a R$ 5,49, entre os postos com menor e maior preço. O valor do litro do etanol varia entre R$ 3,99 até R$ 4,43. Para os veículos a diesel, a pesquisa aponta uma diferença entre R$ 6,48 a R$ 6,99 por litro entre os postos mais baratos e mais caros.

Em relação ao álcool, o diretor, ressalta que já não compensa abastecer com esse combustível neste preço.

O Procon também vai analisar o preço do combustível nos postos no Estado de São Paulo que faz divisa com Três Lagoas para fazer uma comparação

Confira a reportagem completa: