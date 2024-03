Procon de Três Lagoas orienta consumidores para compras de ovos de Páscoa

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas orienta os consumidores nas compras dos tradicionais ovos de Páscoa. As dicas vão desde verificar se as condições dos produtos estão adequadas até guardar a nota fiscal para possíveis trocas.

Também como forma de ajudar os consumidores a fazerem boas compras e a economizarem, o Procon publicou uma pesquisa de preços feita em supermercados e lojas do ramo na cidade, com uma quantidade variada de preços e tamanhos de ovos. Veja a pesquisa completa.

Veja as dicas

Verificação de preços: Antes de realizar as compras, é essencial que os consumidores verifiquem os preços dos produtos em diferentes estabelecimentos. Comparar os valores ajuda a garantir que estão pagando um preço justo pelos itens desejados.

Atenção às promoções: Durante o período da Páscoa, é comum encontrar diversas promoções e descontos. Certifique-se de que são reais e verdadeiros, evitando assim possíveis fraudes.

Validade: Ao adquirir chocolates e outros alimentos perecíveis, verifique sempre a data de validade. Consumir itens vencidos pode trazer riscos à saúde, sendo fundamental estar atento a esse detalhe.

Embalagens e rótulos: Analise cuidadosamente as embalagens e os rótulos dos produtos, verificando informações como ingredientes, composição, peso líquido e data de fabricação. Esses dados são importantes para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos.

Direitos do consumidor: Em caso de problemas com os produtos adquiridos, como chocolates quebrados, embalagens danificadas ou qualquer outra irregularidade, o consumidor deve acionar o Procon para buscar seus direitos. O órgão está disponível para auxiliar e orientar os consumidores em casos de reclamações e dúvidas.

Consumo consciente: Além de pensar na qualidade e na segurança dos produtos, é importante também refletir sobre o consumo consciente. Evite o desperdício de alimentos e opte por produtos que estejam de acordo com seus valores pessoais, como chocolates produzidos de forma sustentável ou com ingredientes orgânicos.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas